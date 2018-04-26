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حبس سائقين متهمين بالاتجار في المخدرات بكفر الزيات

قبلي وبحري

المتهمين
المتهمين

محمد عبدالناصر

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سائقين

محافظة الغربية

اقراص مخدرة

مواد مخدرة

امن الغربية

قررت نيابة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حبس سائقين بتهمة حيازتهما  أقراص ومواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أحمد الشلطاوي، مفتش البحث الجنائي بمركز كفرالزيات؛ يفيد بتمكن مباحث المركز وقوات الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محمد ا ع ا"، 25 سنة، سائق، بحوزته (400 قرص ترامادول مخدر - 250 جنيهًا) سبق اتهامه فى القضية رقم 25965 جنايات مركز طنطا 2016 (استعمال قوة) و"محمد ع ط ا"، 22 سنة، سائق مقيمين بقرية سبرباى بمركز طنطا وبحوزته ( مطواة -وهاتف محمول ) مستقلين السيارة رقم 1274 ع ص ب أجره ( تاكسى ) قيادة المتهم الأول حال ترددهما على قرية كفوربلشاى - مركز كفر الزيات وتم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوط للدفاع عن تجارتهما الآثمة والسيارة لتسهيل التنقل.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15533 جنح مركز كفر الزيات 2018 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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