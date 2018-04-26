نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

26 أبريل 2018 - 04:11 م

«المحاصرون في القاهرة».. وثائقي يدور حو حصار السفارة الإسرائيلية



حارس السفارة: كان رعبًا حقيقيًا.. تنظر فلا تجد أحدًا يؤازرك لا أحد خلفك أو بجانبك

كنا نعرف أنه إذا كسر المصريون الباب، ستحدث مجزرة

نتنياهو: موظفو السفارة كانوا أشبه بمن يقبع في غواصة ومعرض للاختناق

قالت القناة الثانية العبرية، إن فيلمًا وثائقيًا جديدًا باسم "المحاصرون في القاهرة" سيتم عرضه قريبًا على القناة (12) العبرية، يحكي من خلاله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اللحظات الصعبة والمخاوف من تعرض طاقم السفارة والدبلوماسيين للخطر أثناء حصارهم من قبل المتظاهرين المصريين في سبتمبر 2011 .

وأضافت: "الفيلم يدور حول أحداث 2011؛ حينما حاول حشد غاضب اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ، الأمر الذي أصاب إسرائيل بالذعر وجعلها تتخوف من حدوث أسوأ سيناريو وأبشع كابوس وهو أن يتعرض موظفو السفارة والعاملون بها للمخاطر".

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية: "في الماضي، كانت سفارة إسرائيل بالقاهرة لديها أعلى مستوى من التأمين، لكن مع إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ثورة 2011، وتدهور العلاقات الإسرائيلية المصرية، شهدت البلاد العديد من المظاهرات العنيفة والاحتجاجات الغاضبة".

وقال يوناثان زليفا، حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية سابقًا: "كانت لحظات شديدة من التوتر، ورعبًا حقيقيًا، وقتها تنظر فلا تجد أحدًا يؤازرك، لا أحد خلفك أو بجانبك، لا جيش ولا شرطة، كنا نعرف أنهم إذا كسر المصريون الباب، ستحدث مجزرة"، وفق ما جاء في روايته ضمن أحداث الوثائقي.

وعلق نتنياهو قائلاً: "لم يكن هناك أي نوع من الحماية، وهناك 6أشخاص محاصرون بالسفارة في مصر، لقد كانت هناك مخاوف من أن يقوم المصريون بعمليات إعدام للإسرائيليين المحاصرين؛ كانت الواقعة الأعنف، وكأننا كنا نتحدث إلى أشخاص يقبعون في غواصة بأعماق البحار والأكسجين ينفد منها، وهم معرضون للموت اختناقا، كان واضحًا أنه إذا لم ننجح سيموتون".

وبعد شهور من اندلاع ثورة 25يناير، أدى مقتل جنود مصريين برصاص إسرائيلي في المنطقة الحدودية إلى اندلاع احتجاجات شعبية ضد التطبيع مع إسرائيل، ما أسفر عن إغلاق مقر السفارة لأكثر من 4 سنوات، قبل أن تفتتح في سبتمبر 2015.

وفي ديسمبر 2016، استدعت إسرائيل سفيرها من القاهرة لـ "دواع أمنية"، قبل أن يعود في 6 سبتمبر 2017 لمواصلة عمله الدبلوماسي.