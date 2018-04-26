» نجاة لاعب الإسماعيلي من الموت بأعجوبة

26 أبريل 2018 - 04:11 م

نجا كريم بامبو، صانع ألعاب فريق الإسماعيلي من الموت المحقق، بعد تعرضه لحادث سير اليوم، الخميس، إثر اصطدام سيارته بسيارة نقل على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

وكان اللاعب في طريقه للإسماعيلية لحضور مران الفريق اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة النصر غدًا، الجمعة، في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز، لتصطدم سيارته بسيارة نقل، ونجا من الموت بأعجوبة.

وقال سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلى في تصريحات صحفية، «الحادث بسيط واللاعب سليم تمامًا وتعرضت سيارته لخبطة بسيطة».

ويستضيف الإسماعيلي نظيره النصر فى تمام السادسة مساء غد، الجمعة، باستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام.



