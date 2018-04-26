  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:36 م
بحث متقدم
الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

خيرت الشاطر

"الشاطر" يتحدث عن علاقة الإخوان بالدول الأجنبية

السيسي

"السيسى" يوافق على زيادة رواتب النواب والوزراء

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

السيسي

السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

آخر الأخبار

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد
أسرة المخلوع "مبارك"

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أسرة "مبارك" تتواجد باستاد القاهرة

#

شاهد.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات الجبلية

#

أسرة«جنينة» تستعين بـ«الديب» للدفاع عنه

#

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام مونانا

إفتتاح

أسرة

حسني مبارك

بطولة

أفريقيا للجمباز

وصلت أسرة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إلى استاد القاهرة، منذ قليل؛ لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للجمباز، التي تُقام مساء اليوم، الخميس، في الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة.

ووصلت سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق، ونجلاها علاء وجمال، وزوجة جمال، خديجة الجمال، لمتابعة فريدة جمال مبارك "حفيدة" الرئيس الأسبق، في العرض الافتتاحي لبطولة إفريقيا رقم 14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، والمقرر إقامته عصر اليوم، الخميس، في صالة 1 باستاد القاهرة الدولي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها
» نجاة لاعب الإسماعيلي من الموت بأعجوبة
» محكمة أوروبية تنحاز لـ"ميسي" ضد شركة ملابس رياضية
» "البدري": "هذا هو هدفنا من الديربي المصري"
» شاهد.. سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» بالفيديو.. لاعبة جمباز لديها 91عامًا تبهر متبابعيها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما