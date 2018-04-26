صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

26 أبريل 2018 - 04:22 م

شنت صحيفة "معاريف" العبرية، هجومًا على وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، على خلفية تغريداته الأخيرة عن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي التي دعاه فيها إلى الالتحاق بالجيش الإسرائيلي، واصفة إياه بـ "ثقيل الظل والفاشل".

وقالت الصحيفة، إن " ليبرمان كان في رحلة للولايات المتحدة والتقى في واشنطن مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وقبل سفره شاهد مباراة كرة القدم بين ليفربول وروما، واستمتع باللعبة العظيمة، وخصوصًا تفوق المهاجم المصري محمد صلاح".

وأضافت: "بسبب إعجابه بمحمد صلاح، بدأ ليبرمان في كتابة تغريدات ثقيلة الظل وغير لائقة على موقع التواصل الاجتماعي (توتير)، قال في أحداها: "لقد اتصلت برئيس الأركان الآن وطلبت منه أن يضم محمد صلاح للخدمة العسكرية"، وبعدها كتب تغريدة ثانية غير فيها رأيه قائلاً "من الأفضل تعيين صلاح سفيرًا مصريًا في إسرائيل".

وأوضحت أن "فشل سياسة ليبرمان وإخفاقه كوزير للدفاع، يتجلى أيضًا في نقل جثمان مهندس حماس فادي البطش كي يدفن في غزة، فالأخير قد اغتيل في ماليزيا السبت الماضي، في عملية نسبت لجهاز الموساد، واستخدمت إسرائيل ضغوطا شديدة لمنع نقل الجثة عبر الأراضي المصرية للقطاع، لكن على الرغم من العلاقات الاستخباراتية والأمنية الوثيقة بين البلدين ، لم تنظر إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الطلبات الواردة من إسرائيل".

وتابعت: "لا أحد كان يتوقع أن توافق مصر على هذا المطلب من قبل إسرائيل، لم يكن هناك فرصة لهذا الأمر؛ فالإدارة المصرية لديها مصالح وقيم والتزامات أخرى بعيدًا عن علاقات القاهرة مع تل أبيب".

وصرح ليبرمان مؤخرًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "طالبنا مصر بعدم إدخال جثمان فادي البطش عبر أراضيها لغزة"، موضحًا أن "هناك عادة متبعة، نحن لا ندخل جثامين مخربي حماس لقطاع غزة، إسرائيل لا يمكنها منع نقل الجثمان عبر مصر".

وردًا على سؤال: "هل نقلت إسرائيل رسالة لمصر كي لا تقوم بنقل الجثمان عبر أراضيها؟"، أجاب ليبرمان: "بالتأكيد نعمل على هذا الأمر".