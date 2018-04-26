جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

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الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل
الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

خالد الشرقاوي

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وصل جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش، إلى قطاع غزة، منذ قليل، بعد أن وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، بحسب ما أفادته وكالة "الأناضول".

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة قد أوضحت اليوم، الخميس، أن "جثمان الشهيد الفلسطيني فادي البطش وصل مطار القاهرة الدولي اليوم، وتحركه في الطريق إلى قطاع غزة حيث سيوارى جسده الثرى".

وأشارت إلى أنه "تم نقل جثمان الشهيد برفقة أسرته، وذلك بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين بكوالالمبور، وذلك لنقلهم من ماليزيا إلى مطار القاهرة عبر الخطوط السعودية، ومن ثم غزة".

وأوضحت أنه "تم نقل الجثمان بسيارة إسعاف في تمام السابعة صباحًا (05:00 تغ) من مطار القاهرة باتجاه معبر رفح"، موجهة الشكر للسلطات المصرية، لا سيما جهاز المخابرات العامة، على ما قدموه من تسهيلات.

واغتيل الباحث الفلسطيني في علوم الطاقة السبت الماضي، أثناء مغادرة منزله متوجها لأداء صلاة الفجر في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفيما لم تعلن أي جهة حتى اليوم مسئوليتها عن الحادث، واتهمت عائلة البطش الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف العملية.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة في وقت سابق اليوم، بأن جثمان البطش وصل عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وقام أطباء الحجر الصحي بالمطار بإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان.

وأعلن سفير فلسطين لدى القاهرة، دياب اللوح، موافقة القاهرة على إدخال جثمان البطش إلى غزة.



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