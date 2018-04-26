» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها

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ليبرمان

هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن إسرائيل سترد بضرب طهران إذا وقع هجوم إيراني على تل أبيب.

وكانت تصريحات ليبرمان تهديدا إسرائيليا صريحا على نحو غير معتاد باللجوء لعمل عسكري على أراض إيرانية ويأتي في أعقاب تصاعد حدة مواجهات هي الأولى من نوعها بين قوات البلدين في الحرب الأهلية السورية.

وقال ليبرمان ، في تصريحات لموقع إيلاف الإخباري "إسرائيل لا تريد الحرب... لكن إذا هاجموا تل أبيب سنضرب طهران".

وأكد وزير دفاع الاحتلال أن "كل موقع نرى فيه محاولة لتموضع إيران عسكريا في سوريا سندمره. ولن نسمح بذلك مهما كان الثمن"، حسب قوله

ولاحت مواجهة بين إسرائيل وإيران في الأفق منذ 10 فبراير عندما قالت إسرائيل إن طائرة بدون طيار مسلحة انطلقت من قاعدة سورية انتهكت مجالها الجوي. وفجرت إسرائيل الطائرة ونفذت غارة على الدفاعات الجوية السورية سقطت خلالها إحدى مقاتلاتها وهي من طراز إف-16.

وفي التاسع من أبريل أسفرت ضربة جوية عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني في القاعدة السورية. وألقت طهران باللوم على إسرائيل وتعهدت برد لم تحدد تفاصيله مما دفع إسرائيل للتهديد بتوسيع نطاق الهجمات على أصول عسكرية إيرانية في سوريا.

ويقول الإسرائيليون إن ضرباتهم تهدف إلى منع تغلغل الوجود العسكري الإيراني في سوريا دعما للرئيس بشار الأسد والتواصل مع جماعة حزب الله في لبنان لتشكيل جبهة موسعة ضدهم.


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