» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116

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استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بقيادة حسام البدرى، سداسى الفريق «أحمد حمودى، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف وباسم على»، من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك الليلة، بالإضافة إلى استبعاد علي معلول لعدم جاهزيته الفنية عقب عودته من الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بمباراة القمة رقم 116.


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