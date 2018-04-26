» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116

26 أبريل 2018 - 04:58 م

استبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بقيادة حسام البدرى، سداسى الفريق «أحمد حمودى، وهشام محمد، وأكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، ومحمد شريف وباسم على»، من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الزمالك الليلة، بالإضافة إلى استبعاد علي معلول لعدم جاهزيته الفنية عقب عودته من الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز، بمباراة القمة رقم 116.