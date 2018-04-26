«إسراء الجعابيص» سيدة فلسطين لعام 2017

26 أبريل 2018 - 05:02 م

أعلنت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، "إسراء الجعابيص"، المعتقلة الفلسطينية الجريحة داخل السجون الإسرائيلية، كـ"امرأة فلسطين لعام 2017".

وقالت هيفاء الأغا، وزير المرأة، خلال مشاركتها في حفل تكريم المرأة الفلسطينية لعام 2017، بمدينة غزة: " سطّرت المرأة الفلسطينية ملاحم في النضال الفلسطيني، حيث أنها كانت ولا زالت رمز لصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع والبقاء في أرضه".

وفي أكتوبر عام 2015، اعتقل الجيش الإسرائيلي "الجعابيص"، بعد انفجار اسطوانة غاز داخل سيارتها، شرق مدينة القدس، الأمر الذي تسبب في إصابتها بجروح "بالغة".

وتم الاعتقال دون أن تكمل علاج الحروق التي طالت نحو 60% من جسدها (وفق مؤسسات حقوقية)، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً؛ بتهمة محاولة قتل شرطي إسرائيلي، وهو ما تنفيه "الجعابيص".

وقالت الوزيرة الأغا في المؤتمر إن النساء الفلسطينيات "صمدن في وجه الاحتلال بغزة والضفة وقاومنه".

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية "تعرّضت ولا زالت سواء في غزة أو الضفة الغربية لأبشع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الذي يستهين بحقوق الإنسان".

وذكرت أن "جنود الاحتلال بالضفة الغربية يعنف المرأة الفلسطينية، كما أنها تتعرض للتفتيش المهين على الحواجز"، معتبرةً ذلك "تكبيلاً لحرية المرأة الفلسطينية".

وأضافت: " إلى جانب العنف السياسي والاعتقال والابتزاز والمنع من السفر، والحصول على التصاريح لأسباب سياسية أو غيرها".

وخلال الاحتفال، كرّمت الوزارة 6 نساء قالت إنهن متميزات في مجموعة من المجالات المختلفة (إعلامي، وثقافي، ومؤسساتي)، إلى جانب تكريم رجل فلسطيني ممن ساند ودعم حق المرأة لتحقيق أفضل الانجازات.