  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:35 م
بحث متقدم
الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

خيرت الشاطر

"الشاطر" يتحدث عن علاقة الإخوان بالدول الأجنبية

السيسي

"السيسى" يوافق على زيادة رواتب النواب والوزراء

عبد العال

على عبد العال يوجه رسالة لـ"صلاح"

السيسي

السيسي : اتخذت هذا الإجراء لمواجهة الأمطار

صلاح

انتقال "صلاح" لـ"الريدز": "سرقة القرن"

«إسراء الجعابيص» سيدة فلسطين لعام 2017

عرب وعالم

إسراء الجعابيص
إسراء الجعابيص

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ننشر نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

#

«يويفا» يتجاهل محمد صلاح في التشكيلة المثالية لعام 2017

#

"محمد".. ثالث أكثر الأسماء انتشارًا بين المواليد في عاصمة أوروبية

#

رسميا.. «صلاح» ضمن منتخب الدوري الإنجليزي لعام 2017

إسرائيل

فلسطين

إسراء الجعابيص

امرأة فلسطين

أعلنت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، "إسراء الجعابيص"، المعتقلة الفلسطينية الجريحة داخل السجون الإسرائيلية، كـ"امرأة فلسطين لعام 2017".

وقالت هيفاء الأغا، وزير المرأة، خلال مشاركتها في حفل تكريم المرأة الفلسطينية لعام 2017، بمدينة غزة: " سطّرت المرأة الفلسطينية ملاحم في النضال الفلسطيني، حيث أنها كانت ولا زالت رمز لصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع والبقاء في أرضه".

وفي أكتوبر عام 2015، اعتقل الجيش الإسرائيلي "الجعابيص"، بعد انفجار اسطوانة غاز داخل سيارتها، شرق مدينة القدس، الأمر الذي تسبب في إصابتها بجروح "بالغة".

وتم الاعتقال دون أن تكمل علاج الحروق التي طالت نحو 60% من جسدها (وفق مؤسسات حقوقية)، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاماً؛ بتهمة محاولة قتل شرطي إسرائيلي، وهو ما تنفيه "الجعابيص".

وقالت الوزيرة الأغا في المؤتمر إن النساء الفلسطينيات "صمدن في وجه الاحتلال بغزة والضفة وقاومنه".

وأوضحت أن المرأة الفلسطينية "تعرّضت ولا زالت سواء في غزة أو الضفة الغربية لأبشع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الذي يستهين بحقوق الإنسان".

وذكرت أن "جنود الاحتلال بالضفة الغربية يعنف المرأة الفلسطينية، كما أنها تتعرض للتفتيش المهين على الحواجز"، معتبرةً ذلك "تكبيلاً لحرية المرأة الفلسطينية".

وأضافت: " إلى جانب العنف السياسي والاعتقال والابتزاز والمنع من السفر، والحصول على التصاريح لأسباب سياسية أو غيرها".

وخلال الاحتفال، كرّمت الوزارة 6 نساء قالت إنهن متميزات في مجموعة من المجالات المختلفة (إعلامي، وثقافي، ومؤسساتي)، إلى جانب تكريم رجل فلسطيني ممن ساند ودعم حق المرأة لتحقيق أفضل الانجازات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها
» نجاة لاعب الإسماعيلي من الموت بأعجوبة
» محكمة أوروبية تنحاز لـ"ميسي" ضد شركة ملابس رياضية
» "البدري": "هذا هو هدفنا من الديربي المصري"
» شاهد.. سما المصري تستفز زوجة "صلاح"
» بالفيديو.. لاعبة جمباز لديها 91عامًا تبهر متبابعيها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما