» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر

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الفساد

الامطار

محمد جبريل

التجمع الخامس

أبدى الشيخ محمد جبريل تعاطفه مع سكان التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد الأحداث التي تعرضوا لها أمس وأول أمس بسبب الأمطار الغزيرة وما لحقهم من أضرار جسيمة نتيجة تراكم المياة في الشوارع ودخولها المنازل، مؤكدًا أن ذلك يؤكد على أن الفساد ينخر في جميع مؤسسات الدولة.

وكتب «جبريل» عبر حسابه على «تويتر»:« ماحدث من ضرر لأهل بلدى فى التجمع وغيره أدعوا الله لهم بأن يحفظهم من كل أَذًى ومكروه ويعوضهم خيرا وهذا يؤكد لنا انه مفيش بنية تحتية محترمة، لأن الفساد ينخر فى جميع المؤسسات ولارقيب ولاحسيب (فمن أمن العقوبة أساء الأدب ) قلبى مع اهل بلدى وربنا يرفع عنهم البلاء والوباء والغلاء ، آمين».


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