  • الخميس 26 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:19 م
بحث متقدم
مشادة بين "الغيطي" و"الهلباوي" بسبب "أبوالفتوح"

«الهلباوي» يكشف 5 حقائق عن مبادرة المصالحة

خليفة حفتر

بالصور.. «حفتر» يصل ليبيا

محكمة النقض

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقا

كلية تربية

حقيقة إلغاء كليات التربية بالجامعات المصرية

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يعتذر بسبب أزمة الأمطار

الشهيد فادي البطش - العالم الفلسطيني الراحل

جثمان «البطش» يصل غزة عبر معبر رفح

محمد صلاح

صحيفة إسرائيلية تهاجم «ليبرمان» بسبب «محمد صلاح»

عائلة مبارك تختار اسم المولود الجديد

بالصور.. أسرة «مبارك» تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

حصار موظفي السفارة الإسرائيلية

نتنياهو: تخوفنا من إعدام موظفي السفارة الإسرائيلية بمصر

مرسي وبديع

حقيقة اجتماع بديع ومرسي لانتخاب القوى«الثورية الإخوانية»

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقا

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

عبد الراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

مصرع نائب رئيس محكمة النقض غرقًا

#

مسعود متولي مديرًا لنيابة النقض

#

تعرف على أحدث تطورات الحالة الصحية لـ «جنينة»

#

ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية


لقي المستشار محمد عبد العزيز الجبيلي "55 سنة"، نائب رئيس محكمة النقض، مصرعه غرقا، اليوم الخميس، في بحر يسري على طريق بلقاس في محافظة الدقهلية.

وقال بيان مديرية الأمن، إن بلاغا ورد لمركز شرطة الستاموني من مستشفى جمصه، يفيد وصول المستشار جثة هامدة نتيجة حادث طريق.
انتقل ضباط وحدة المباحث وبسؤال شقيقه عبد العزير (صيدلي)، قال إنه أثناء قيادة شقيقه لسيارة رقم ر "ص ص 152"،  بالقرب من مصنع السمر اختلت عجلة القيادة، مما أدى لانقلابه ببحر يسري ووفاته ولم يتهم أخد بالتسبب في ذلك.


أفاد تقرير الصحة وفاته بسبب اسفسيكيا الغرق، وجار انتشال السيارة، وتحرر المحضر رقم 1307 إداري المركز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «مروان محسن» يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك
» بالفيديو.. لاعبو الأهلي يؤدون صلاة المغرب
» «الألتراس» يُشعل ملعب القمة 116
» «جلال» يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي
» النني:هذه أفضل لحظة بالنسبة لي.. ولن أتنازل عن هذا الحلم
» تحطم طائرة إسرائيلية وسط تكتيم من جيش الاحتلال
» مصرع 9 إسرائيليين وفقدان آخرين بسبب الفيضانات
» محمد جبريل: ما حدث في «التجمع» يؤكد هذا الأمر
» استبعاد سداسي الأهلي من القمة 116
» المحكمة تقضي بحبس "إبراهيم سعيد"
» ليبرمان: سنضرب طهران في عقر دارها

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:06 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما