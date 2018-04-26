رئيس الوزراء يعتذر بسبب أزمة الأمطار

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تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باعتذار إلى المواطنين الذي تضرروا من الآثار التي ترتبت على سقوط الأمطار بشكل كثيف.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع المحافظين، أن الأمطار كانت غزيرة وفى فترة زمنية محدودة، مضيفا: "نعتذر للمواطنين على الآثار المترتبة عن سوء الأحوال الجوية  خاصة ممن كانوا فى الطريق".

وقال إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس تطرق للمناطق اللوجستية وأهدافها لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات بجانب الاستعدادات لشهر رمضان والمعارض التى ستقام بما يتناسب مع مساحة وعدد سكان المحافظات، موضحا أن معارض أهلا رمضان ستمتد حتى نهاية شهر مايو القادم.

وأوضح أن مجلس المحافظين تطرق أيضا إلى تقنين أراضى الدولة، بجانب مناقشة الاستثمارات فى المحافظات والدراسة مع وزارة التخطيط بشأن المشروعات المتوقفة والجارى تنفيذها والتركيز على الجانب الجمالى للمحافظات.


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