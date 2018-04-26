الأسيوطي يتعادل إيجابيًا مع طلائع الجيش

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة الأسيوطي سبورت أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لصالح طلائع الجيش اللاعب تالا نداي في الدقيقة 14، بينما تعادل لصالح فريق الأسيوطى اللاعب أحمد عفيفى في الدقيقة 35 من عُمر المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة متبادلة على الكرة وأضاع كل منهما أكثر من فرصة مؤكدة لإحراز أهداف، كما حصل تالا نداي مهاجم الجيش على البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع.


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