مصر توقع اتفاقية «كهرباء» مع السودان

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الربط الكهربائي

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، مراسم توقيع اتفاق يقضي ببدء الربط الكهربائي بين مصر السودان بـ300 ميجاوات كمرحلة أولى.

وتم التوقيع على محضر اجتماع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر شركة كهرباء السودان القابضة، وفقا لموقع "سودان تربيون".

وقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية موسى عمر أبو القاسم، إن الربط بين الدولتين سيبدأ بـ300 ميجاوات كمرحلة أولى في وقت أقصاه أربعة أشهر من الآن، على أن تبدأ الدراسات الفنية على مستوى الربط 3000 ميجاوات.

وأضاف أن مشروع الربط يسهم في صالح الشعبين في مصر والسودان كما يدعم مشروعات التنمية بين البلدين.

من جانبه، أعلن نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أسامة عصران، اكتمال مشروع الربط في موعده المحدد، وإكمال حلقات التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة بين البلدين.

وانطلقت في الخرطوم، منذ الثلاثاء الماضي، مباحثات فنية بين وزارة الكهرباء السودانية، ونظيرتها المصرية، لتحضير (خارطة طريق) لتنفيذ مشروع ربط كهربائي مشترك.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، قد وصل الخرطوم مطلع أبريل عشية فشل مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، وانخرط فور وصوله في اجتماعات مكثفة مع نظيره السوداني معتز موسى.


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