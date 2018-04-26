رسميًا.. «بومبيو» وزيرًا للخارجية الأمريكي

26 أبريل 2018 - 07:42 م

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تعيين مدير المخابرات المركزية السابق "مايك بومبيو" وزيرا للخارجية في إدارة الرئيس "دونالد ترامب".

وذكر الكونجرس، في بيان له، أنه "تم ترشيح بومبيو لمنصب وزير الخارجية الأميركي بأصوات 75 عضوا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء 13 مارس، تعيين مدير الـ"سي آي إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية، بدلا من ريكس تيليرسون.

وقال ترامب، على تويتر، "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع. شكرا لريكس تيلرسون على خدماته".