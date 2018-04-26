أول رد لـ«فتحي سرور» على دفاعه عن الإخوان

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الإخوان

قوائم الإرهاب

دفاع

فتحى سرور

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن قانون الكيانات الإرهابية يرجع مصدره لقرار مجلس الأمن السابق الذي صدر عام 2001، لافتًا إلى أن بعض من أدرجوا على قوائم الإرهاب تمت إضافتهم دون التحقيق معهم أو إعلانهم، فوجد أن هذا الأمر عيبًا.

وأوضح "سرور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، ردًا على ما يثار حول دفاعه عن بعض المدرجين بقوائم الإرهاب والمنتمين للإخوان: أن القرار الصادر من المحكمة يجب أن يصدر بناء على تحقيقات وتحريات، منوهًا إلى أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض على إدراج بعض السيدات على قوائم الإرهاب وهم ليسوا إخوان.

واعتبر، أن من يصور الأمر أنه يدافع عن الإخوان إما مغرض أو جاهل، معقبًا: "لو جاهل له عذره، ومن يفعل ذلك يرهب المحامين، وهذا يسيئ لمصر"، متابعًا: "أنا اسم كبير في العالم أجمع وليس مصر فقط، واللى هيخسر مصر واللى بيهاجمني".

وشدد، على أن ثوابته من الإخوان واضحة، فعندما كانوا يدخلوا دار القضاء كان يقول لهم لا تلوثوا القضاء، وعندما لفقوا له موقعة الجمل، كان جميع الشهود بها إخوان، معلقًا: "فلتسكت الألسن التى تدعي أننى أدافع عن الإخوان".


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