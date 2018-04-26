الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الأهلي 0/2

26 أبريل 2018 - 08:56 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك على غريمه الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.

بداية اللقاء كانت حماسية من جانب نادي الزمالك الذي وضح على لاعبيه رغبتهم في تسجيل هدف مبكر، في الوقت الذي عمل فيه لاعبو النادي الأهلي على إحداث كثافة في وسط الملعب، للسيطرة على اندفاع لاعبي الزمالك ومواجهة الضغط المبكر الذي اعتمد عليه خالد جلال، المدير الفني للفارس الأبيض.

الزمالك لم ينتظر كثيرا من أجل خطف هدف المباردرة، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، لعبت إلى أيمن حفني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي، لم ينجح الدفاع الأحمر في إبعادها لتصل إلى كاسونجو المنفرد بالمرمى ليسكنها الشباك وسط حراسة الدفاع.

الأهلي حاول الاستفاقة سريعا والعودة عقب هدف التقدم للزمالك، ووصل إلى مرمى جنش بكرة عرضية عن طريق صبري رحيل من الجانب الأيسر، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وشهدت الدقائق العشرة الأولى من اللقاء مشاحنات بين اللاعبين، بعد كرة مشتركة بين حمدي النقاز وعمرو السولية داخل منطقة جزاء الأبيض، قام الحكم بعدها بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 17 شن لاعبو النادي الأهلي هجمة منظمة على مرمى الزمالك بكرة بدأت بعدة تمريرات في وسط الملعب حتى انتهت بتمريرة على حدود منطقة جزاء الزمالك إلى وليد سليمان الذي سددها قوية لكنها اصطدمت بدفاع الزمالك وخرجت إلى ركلة ركنية، وكاد الأحمر أن يستفيد من الركنية التي لعبت أمام مرمى جنش إلى سعد سمير لكنه مرر الكرة بالخطأ وأخرجها الدفاع الأبيض.

بعد مرور 20 دقيقة ورغم تقدم الزمالك بهدف إلا أن الأهلي كان هو المسيطر على مجريات اللعب في الوقت الذي اعتمد فيه الزمالك على الهجمات المرتدة، ومن ثاني هجمة للأبيض على مرمى الشناوي، نجح أيمن حفني في تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض، إثر كرة مرواغة رائعة لكابونجو كاسونجو في الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الأهلي وصلت للقادم من الخلف أيمن حفني الذي سدد الكرة داخل الشباك، في نفس زاوية الهدف الأول.

الأهلي عقب استقبال شباكه الهدف الثاني ظهر التوتر على لاعبيه وعاب عليهم التسرع في لعب الكرة، وكاد الزمالك أن يخطف الهدف الثالث بنفس طريقة الهدفين الأول والثاني، بعدما احتسبت له ركلة حرة بعد مرور 35 دقيقة، لعبت داخل منطقة الجزاء وأحدثت دربكة بين المدافعين لكن الحكم احتسب الكرة خطأ على مهاجم الزمالك.

خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حصل الأهلي على ركلة حرة من الجانب الأيمن لحدود منطقة جزاء الزمالك نفذها وليد سليمان أمام المرمى لكن جنش أبعدها إلى ركنية، لينفذها أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء مرة أخرى شكلت خطورة أمام المرمى، لكن الدفاع أبعدها.

وقبل أن يطلق حكم المباراة محمد الحنفي صافرته معلنا نهاية الشوط تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة بإصابة المدافع سعد الدين سمير، ليضطر حسام البدري، المدير الفني إجراء التغيير الأول بنزول محمد نجيب بدلا من سعد.



