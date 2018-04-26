جامعة المنيا تحصد المراكز الأول بمؤتمر علماء المستقبل

26 أبريل 2018 - 09:20 م

حصدت جامعة المنيا على المراكز الاولى فى المؤتمر العلمى الثانى الطلابى للأبحاث والابتكارات العلمية بجامعة دمياط والذى أقامته بالتعاون مع جامعة دلتا للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان "علماء المستقبل" تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقال الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة شاركت فى المؤتمر بثمانية أبحاث علمية طلابية، حيث حصل الطالب عبد الرحمن جمال فخرى بكلية الزراعة، على المركز الأول فى مجال العلوم الإنسانية، وحصل الطالب على أحمد عبد العظيم بكلية الطب على المركز الثانى فى المجال الهندسى، كما حصلت الجامعة على المركز الثالث فى المجال الطبى للطالب ماريو ماجد نادى بكلية الصيدلة، مشيراً بأنه تم قبول نشر أبحاث الطلاب المشاركين من الجامعة بالمجلة العلمية للمؤتمر لكل من الطالب مينا صموئيل منير، ومحمد أحمد بهنساوى، وهاجر عصام طه بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، ومينا رجائي اسكندر بكلية العلوم، وأحمد محمد مصطفى بكلية الزراعة.

واشرف على وفد جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، كما أشرف على تدريب الطلاب وإعدادهم للمسابقة الدكتور هانى العربى منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة