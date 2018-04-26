» مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة

26 أبريل 2018 - 09:30 م

شيّع آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم، الخميس، جثمان الشهيد فادي البطش، الذي اُغتيل في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، السبت الماضي، وسط تكبير وتهليل من المشاركين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان "البطش" في مسجد "العمري" ببلدة جباليا، شمال القطاع، قبل مواراته الثرى في مقبرة "الشهداء" شمال قطاع غزة.

وقال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خلال مشاركته في مراسم التشييع، إن "الأيدي الآثمة التي اغتالت العالم فادي البطش ستقطع، وأن دماء الشهداء وقود لطريق النصر والتحرير".

وقدم "هنية"، الشكر لمصر، وماليزيا؛ لتسهيل دخول جثمان البطش لغزة ودفنه في مسقط رأسه "بلدة جباليا".

ووصل جثمان البطش إلى قطاع غزة، مساء اليوم، عبر معبر رفح البري، برفقة زوجته وأطفاله.

وشارك في مراسم الاستقبال آلاف من الفلسطينيين وقيادات الفصائل الفلسطينية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

#فلسطين تكرم علمائها.. جماهير كبيرة في تشييع جثمان الشهيد العالم د.م #فادي_البطش بجباليا شمال قطاع #غزة بمشاركة شعبية وفصائيلة واسعة pic.twitter.com/vuEkmB5Vtb — أدهم أبو سلمية #غزة (@adham922) 26 أبريل، 2018

واغتيل الباحث الفلسطيني في علوم الطاقة، السبت الماضي، أثناء مغادرة منزله متوجهًا لأداء صلاة الفجر، في إحدى ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفيما لم تعلن أي جهة حتى اليوم مسؤوليتها عن الحادث، اتهمت عائلة البطش، جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، بالوقوف خلف العملية.

#شاهد | جانب من تشييع جثمان الشهيد فادي البطش شرق الشجاعية في قطاع غزة. pic.twitter.com/NIgOh1a6Tl — فلسطين بوست (@plespost) 26 أبريل، 2018

فيما اتهمت السلطات الماليزية كذلك "دولة شرق أوسطية معنية بتدمير كفاءات الشعب الفلسطيني"، مؤكدة استمرار التحقيقات.

بدورها نعت حركة حماس، البطش، ووصفته بأنه "ابن من أبنائها البررة، وفارسًا من فرسانها، وعالمًا من علماء فلسطين الشباب، وحافظًا لكتاب الله".

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن البطش، "مهندس في حماس وخبير طائرات بدون طيار"، في تلميح إلى احتمالية وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.