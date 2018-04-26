» «آسف ياريس»: مبارك بريء من غرق مصر

26 أبريل 2018 - 09:44 م

استنكر كريم حسين، أدمن صفحة "أسف ياريس" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحميل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مسئولية غرق المدن الجديدة عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مؤخرًا.

وكتب حسين: "الناس اللي عايزة تشيل مشكلة المطر اللي حصلت في المناطق السكانية الجديدة للرئيس مبارك اللي ساب الحكم من 8 سنين !أحب أقولك إن المشاكل دي عمرها ما حصلت في عهد الرئيس مبارك".

وأضاف: "وده معناها حاجتين الحاجة الأولى: أنه كان بيتعمل صيانة وأعمال متابعة بصفة دورية تمنع أن اللي بيحصل دلوقتي ده انه كان يحصل قبل كده !".

وتابع: "الحاجة التانية: إن القدرة الاستيعابية لمحطات الماية في المدن الجديدة أيام مبارك كانت تساوي او توازي عدد الوحدات السكانية الموجودة حينها ،وان من ساعتها خلال ال8 سنوات دول تضاعف عدد المشروعات و عدد الوحدات السكانية وعدد الطرق الجديدة ومسمعناش عن أي توسع أو انشاء أي شركات أو محطات مايه واحده اتعملت في المناطق السكانية الجديدة دي!".

وتابع :"فطبيعي إن قدرات محطات الماية الموجودة مش هتستحمل الضغط الهائل اللي أتعمل عليها ده لانه كان المفروض يتعمل محطات رفع مايه جديدة تغطي عدد الوحدات و المشروعات الإسكانية الجديدة !

واختتم :" لأنه من الظلم إن مبارك يبقي ماشي وهو عامل محطات ماية قدرتها الاستيعابية مثلا تغطي الف وحده سكانية أقوم ابني انا 10 الاف وحده ولما تحصل كارثة اقول منه لله مبارك هو السبب في اللي احنا فيه ! - واخيراً مش مبارك اللي قال انه في خلال سنة واحده بس هيعمل شبكة طرق هتمسك مصر كدة".



