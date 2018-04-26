الزمالك يفسد احتفال الأهلي بالدوري.. ويهزمه بثنائية

26 أبريل 2018 - 10:16 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مهمًا على غريمه الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري العام.



الزمالك سجل هدفيه في الشوط الأول عبر الثنائي كابونجو كاسونجو وأيمن حفني، في حين سجل وليد سليمان للأهلي في منتصف الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ويعد فوز الزمالك على الأهلي هو الأول للأبيض في مسابقة الدروي منذ عشرة أعوام و11 شهرا و6 أيام، حيث كان أخر فوز للأبيض في موسم الدور الثاني من موسم 2007 بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 61 نقطة تقدم بهم للمركز الثالث، في حين توقف رصيد الأهلي عند النقطة 85 كما هو في المركز الأول.

الشوط الأول:

بداية اللقاء كانت حماسية من جانب نادي الزمالك الذي وضح على لاعبيه رغبتهم في تسجيل هدف مبكر، في الوقت الذي عمل فيه لاعبو النادي الأهلي على إحداث كثافة في وسط الملعب، للسيطرة على اندفاع لاعبي الزمالك ومواجهة الضغط المبكر الذي اعتمد عليه خالد جلال، المدير الفني للفارس الأبيض.

الزمالك لم ينتظر كثيرا من أجل خطف هدف المباردرة، وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، لعبت إلى أيمن حفني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي، لم ينجح الدفاع الأحمر في إبعادها لتصل إلى كاسونجو المنفرد بالمرمى ليسكنها الشباك وسط حراسة الدفاع.

الأهلي حاول الاستفاقة سريعا والعودة عقب هدف التقدم للزمالك، ووصل إلى مرمى جنش بكرة عرضية عن طريق صبري رحيل من الجانب الأيسر، لكن الدفاع أبعدها إلى ركنية.

وشهدت الدقائق العشرة الأولى من اللقاء مشاحنات بين اللاعبين، بعد كرة مشتركة بين حمدي النقاز وعمرو السولية داخل منطقة جزاء الأبيض، قام الحكم بعدها بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي.

وفي الدقيقة 17 شن لاعبو النادي الأهلي هجمة منظمة على مرمى الزمالك بكرة بدأت بعدة تمريرات في وسط الملعب حتى انتهت بتمريرة على حدود منطقة جزاء الزمالك إلى وليد سليمان الذي سددها قوية لكنها اصطدمت بدفاع الزمالك وخرجت إلى ركلة ركنية، وكاد الأحمر أن يستفيد من الركنية التي لعبت أمام مرمى جنش إلى سعد سمير لكنه مرر الكرة بالخطأ وأخرجها الدفاع الأبيض.

بعد مرور 20 دقيقة ورغم تقدم الزمالك بهدف إلا أن الأهلي كان هو المسيطر على مجريات اللعب في الوقت الذي اعتمد فيه الزمالك على الهجمات المرتدة، ومن ثاني هجمة للأبيض على مرمى الشناوي، نجح أيمن حفني في تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض، إثر كرة مرواغة رائعة لكابونجو كاسونجو في الجانب الأيسر ثم أرسل عرضية أرضية داخل منطقة جزاء الأهلي وصلت للقادم من الخلف أيمن حفني الذي سدد الكرة داخل الشباك، في نفس زاوية الهدف الأول.

الأهلي عقب استقبال شباكه الهدف الثاني ظهر التوتر على لاعبيه وعاب عليهم التسرع في لعب الكرة، وكاد الزمالك أن يخطف الهدف الثالث بنفس طريقة الهدفين الأول والثاني، بعدما احتسبت له ركلة حرة بعد مرور 35 دقيقة، لعبت داخل منطقة الجزاء وأحدثت دربكة بين المدافعين لكن الحكم احتسب الكرة خطأ على مهاجم الزمالك.

خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حصل الأهلي على ركلة حرة من الجانب الأيمن لحدود منطقة جزاء الزمالك نفذها وليد سليمان أمام المرمى لكن جنش أبعدها إلى ركنية، لينفذها أحمد فتحي داخل منطقة الجزاء مرة أخرى شكلت خطورة أمام المرمى، لكن الدفاع أبعدها.

وقبل أن يطلق حكم المباراة محمد الحنفي صافرته معلنا نهاية الشوط تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة بإصابة المدافع سعد الدين سمير، ليضطر حسام البدري، المدير الفني إجراء التغيير الأول بنزول محمد نجيب بدلا من سعد.

الشوط الثاني:

مع بداية الشوط الثاني أجرى حسام البدري، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول بنزول إسلام محارب بدلا من حسام عاشور، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية ومحاولة إدراك التعادل.

الأهلي كان قريب من تسجيل الهدف الأول في الدقائق الخمسة الأولى من الشوط الثاني، إثر هجمة مرتدة بدأت في وسط الملعب عند مروان محسن الذي مرر إلى أجايي لينفرد بالمرمى الأبيض، لكن الأخير سدد الكرة ضعيفة بشكل غريب وأضاع فرصة تقليل الفارق.

هجوم الأهلي على المرمى الأبيض استمر بقوة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وكادل الأحمر يسجل هدفه الأول من كرة عرضية أرسلها وليد سليمان داخل منطقة الجزاء لعبها إسلام محارب برأسه باتجاه المرمى، لكن الحارس جنش أبعد الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 57 أجرى خالد جلال، المدير الفني للزمالك، التغيير الأول بنزول محمد عنتر بدلا من أيمن حفني، الذي وضح عليه تراجع مردوده البدني، نظرا لمجهوده الكبير في الشوط الأول.

الأهلي لاحت له فرصة خطيرة للغاية من خلال كرة مررها إسلام محارب في الدقيقة 66 إلى وليد سليمان في الجانب الأيسر من منطقة جزاء الزمالك حولها عرضية أرضية سددها إسلام محارب أبعدها الدفاع لتصل إلى مروان محسن الذي سددها قوية، لكنها اصطدمت بمدافع الزمالك وخرجت إلى ركلة ركنية.

بعد هجمة الأهلي الخطيرة أشره الحكم محمد الحنفي بطاقة صفراء في وجه مدافع محمود علاء، بسبب اشتباكه مع جونيور أجايي داخل الشباك البيضاء، ثم بعدها بلحظات أشهر البطاقة الصفراء في وجه أجايي، لتدخله القوي مع محمد عنتر.

جهاز الزمالك شعر بعد مرور 20 دقيقة من الشوط بالخطورة بعد سيطرة الأهلي على خط الوسط، لذلك قام بالتغيير الثاني بالدفع بمحمود دونجا بدلا من يوسف أوباما، وفي نفس اللحظة أجرى البدري التغيير الثالث والأخير بنزول صلاح محسن بدلا من كريم نيدفيد، لمواصلة الضغط الهجومي في رحلة البحث عن هدفي التعديل.

الزمالك كاد أن يخطف الهدف الثالث من هجمة مرتدة في الدقيقة 66 من كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء الحمراء وصلت إلى كاسونجو، الذي لعب الكرة لوب من فوق الحارس محمد الشناوي، لكن الكرة علت العارضة وخرجت بعيدا عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 67 خطأ لصالح الأهلي أمام منطقة جزاء الزمالك، تقدم أحمد فتحي لتنفيذه وسدد الكرة قوية باتجاه المرمى، لكن الكرة اصطدمت في يد كاسونجو، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي، انبرى وليد سليمان لتسديدها وسجلها على يمين الحارس جنش معلنا عن الهدف الأول للمارد الأحمر ويقلص النتيجة لهدفين مقابل هدف.

الأهلي عقب الهدف كثف من هجومه على المرمى الأبيض وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 75 عبر صلاح محسن الذي تسلم كرة طولية وصلته داخل منطقة جازء الزمالك ثم سدد بيمناه، لكن الحارس جنش أبعد الكرة إلى ركنية، وبعدها بلحظات سدد صلاح محسن كرة أخرى ارتدت إليه من دفاع الزمالك، لكن جنش أمسك بالكرة.

وفي الدقيقة 78 أجرى خالد جلال التغيير الثالث والأخير بنزول أحمد مدبولي بدلا من محمود عبد العزيز، وبعدها بلحظات أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه جنش لإضاعته للوقت بالسقوط المتكرر على الأرض.

وقبل نهاية اللقاء بثمانية دقائق منعت عارضة مرمى نادي الزمالك، مروان محسن من تعديل النتيجة لصالح الأهلي، بعدما ردت كرة رأسية قوية لعبها مروان مستغلا ركلة ركنية لصالح الأحمر، لتضيع على الفريق الأحمر فرصة تعديل النتيجة.

وخلال الدقائق المتبقية من الشوط الثاني حاول الأهلي تسجيل هدف التعديل، لكن التسرع في إنهاء الهجمات لم يسعفه لتعديل النتيجة، بجانب الاستبسال الكبير من جانب مدافعي الزمالك في منع الأحمر من التعادل، ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.