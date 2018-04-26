خروج بريطانيا من الاتحاد "معادلة خاسرة للطرفين"

26 أبريل 2018 - 10:50 م

وصف مسؤول أوروبي، اليوم الخميس، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بأنه "معادلة خاسرة للطرفين".



وفي تصريحات نقلها موقع المفوضية الأوروبية، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول "بريكست"، ميشال بارنييه، "لا أرى أي قيمة مضافة لخروج بريطانيا، ولم يقنعنا أحد بذلك".



لكنه أشار إلى أن بريطانيا ستتحمل الخسارة الأكبر "بسبب اعتمادها تجاريا بشكل أكبر على الاتحاد".



ولفت إلى إمكانية تضرر الاستقرار المالي للتكتل الأوروبي إذا تم تغيير اللوائح التي تحكم العلاقات التجارية مع لندن بعد خروجها.



وقال بارنييه إنه سيكون "من الأفضل بشكل فعال" لو احتفظت لندن بتلك اللوائح.



وأوضح أن بريطانيا تربطها حالياً 750 اتفاقية دولية مع دول الاتحاد، مشيراً أنها ستحتاج إلى إعادة التفاوض حول ذلك.



وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج أيضا إلى مواجهة تداعيات خروج بريطانيا".



واتخذت بريطانيا، قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/حزيران 2016.

