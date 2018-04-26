» هكذا ردت المهن الرياضية على ضم "صلاح" لجيش الاحتلال

26 أبريل 2018 - 11:01 م

قال فتحي محمد ندا نقيب المهن الرياضية المصرية، إن النقابة العامة هي بيت الرياضة المصرية والمسؤولة وفق الدستور عن المهنة ورياضييها وتحمي لاعبيها.



جاءت تصريحات ندا لصحيفة "الجمهورية" المصرية، يوم الخميس، ردًا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان وطلبه ضم لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح للجيش الإسرائيلي.



وأضاف "نؤكد أن نقابة المهن الرياضية وابنها اللاعب محمد صلاح الذي يعتز ويفتخر بمصريته دائمًا ويقدم من أجلها الكثير، لا يشرفه أن يكون واحدًا من عناصر جيش اغتصب الأرض والمقدسات وسلب حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني".



وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الثلاثاء الماضي، قال ليبرمان "أنا أرغب أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".

