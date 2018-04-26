البيت الأبيض: ترامب يزور بريطانيا في يوليو

26 أبريل 2018 - 11:03 م

أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيزور بريطانيا في يوليو/تموز المقبل.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن زيارة ترامب ستكون في 13 من الشهر، دون أن تحدد مدتها.



وبعد وقت قصير من الإعلان، أكدت الحكومة البريطانية الزيارة، في بيان وقالت إن "ترامب سيجري محادثات ثنائية مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال زيارته".



وأضافت: "سيتم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب".



وستكون تلك أول زيارة يجريها ترامب إلى بريطانيا منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.



وكانت ماي زارت البيت الأبيض في 27 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أسابيع من توليه منصبه.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تبادل ترامب وماي الانتقادات على خلفية قيام الرئيس الأمريكي بإعادة نشر تغريدات مسيئة للإسلام لجماعة يمينية متطرفة في بريطانيا.



وانتقدته ماي على إثر ذلك، وقالت: "من الخطأ أن يقوم الرئيس (الأمريكي) بفعل ذلك".

