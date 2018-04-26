ليبيا.. وصول حفتر لبنغازي قادماً من القاهرة

26 أبريل 2018 - 11:03 م

أعلن المكتب الإعلامي للقوات المدعومة من مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، عن وصول خليفة حفتر، قائد هذه القوات، إلى مدينة بنغازي (شرق)، مساء اليوم الخميس، قادماً من القاهرة، بعد تضارب الأنباء حول حالته الصحية.



جاء ذلك في بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي لقوات حفتر، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".



وأشار البيان، إلى أن حفتر، كان في استقباله على أرض مطار بنينا الدولي (شرقي بنغازي)، وفد رفيع المستوى من قيادات وضباط المؤسسات العسكرية والأمنية من كامل ربوع البلاد، بالإضافة إلى أعيان ومشائخ القبائل.



ونقلت قناة "ليبيا الحدث" (محسوبة على حفتر)، لقطات تظهر وصول حفتر إلى مطار بنينا، على متن طائرة مدنية خاصة.



وأمس الأربعاء، كشف العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر، أن الأخير أجرى مشاورات بالقاهرة، وسيعود مساء الخميس، إلى ليبيا، بعد جولة تخللتها لقاءات دولية، وبعض الفحوصات الطبية بفرنسا، وذلك عبر مداخلة مع قناة "فرانس 24".



ومنذ أكثر من أسبوعين اختفى حفتر، وسط غموض كبير بشأن وضعه الصحي، وحديث عن إصابته بجلطة دماغية، وذلك قبل تأكيد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه يتلقى العلاج، منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، في المستشفى التعليمي العسكري بيرسي، بمدينة كلامار، بالضاحية الغربية للعاصمة الفرنسية باريس.

