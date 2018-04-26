مصرع 5 أشخاص في فيضانات غربي الجزائر

26 أبريل 2018 - 11:05 م

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية (قوات الدفاع المدني)، الخميس، أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما يتواصل البحث عن آخر؛ إثر فيضانات اجتاحت ولايتين غربي الجزائر، خلال الـ48 ساعة الماضية، وخلفت أضرارًا مادية كبيرة.



وقالت قوات الحماية المدنية، في بيان، أنه "تم انتشال جثتي شخصين، كانا على متن سيارة جرفتها مياه الوادي، بالمكان المسمى قرية مريجة، بولاية تيارت (450 كلم غرب العاصمة)، في حين لا تزال عملية البحث عن شخص ثالث، كان برفقتهما، متواصلة".

وأضاف البيان، "جرفت السيول القادمة من أعالي المدينة (تيارت)، الحجارة وجذوع الأشجار، وتسببت في قطع الطرقات وانسداد حركة المرور عبر معظم الطرقات".



وأشار إلى أنه "بولاية البِيَّضْ (800 كلم جنوب غرب العاصمة)، أدى التساقط الكبير للأمطار إلى وفاة 3 أشخاص بعد أن جرفت سيارتهم سيول فيضانات وادي الصافي، ببلدية بوعلان".



ولفت البيان، إلى أنه تم إنقاذ عائلة متكونة من 4 أشخاص، حاصرت سيارتهم سيول أحد الأودية بمنطقة سيدي سليمان، شرقي الولاية، في حين غمرت مياه الأمطار أيضًا 15 مسكنًا.



وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الخميس، في بيان لها، أن "المندوب الوطني للمخاطر الكبرى (الطاهر مليزي)، وبتكليف من الوزير (الداخلية) نور الدين بدوي، توجه إلى تيارت والبيض، للوقوف على حجم الأضرار، وتقييم الخسائر التي شهدتها الولايتان على إثر التقلبات الجوية".

