السعودية تطالب مجلس الأمن بموقف "حازم"

طالب مندوب السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ "موقف حازم" ضد إيران و"حزب الله" اللبناني لـ"انتهاكهما" قرارات أممية.جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.



وقال المعلمي إن "إيران لا تزال تمارس تدخلاتها الفاضحة في شؤون الدول العربية، وتبث الإرهاب وتدعمه وتتبناه، وهي الداعم الأول لمنظمة حزب الله الإرهابية التي تمارس سطوتها وتسلطها في لبنان وتشعل فتيل الحرب في سوريا وتمارس القتل والتطهير العرقي في العراق وتدعم الانقلاب الحوثي باليمن".

وأشار السفير السعودي إلى أن "إيران تنتهك بكل وضوح واستمرار قراري مجلس الأمن 2216 (خاص باليمن) و2231 (خاص بالاتفاق النووي)، وقد آن الآوان أن يتخذ مجلس الأمن موقفا حاسما تجاه ايران، وأن يتعامل بجدية مع حزب الله ويكشف عملياته الإرهابية في سوريا ولبنان وأنحاء أخري من العالم".

وأضاف: "الصواريخ التي تتعرض لها بلادي وصل عددها إلي 125 صاروخا حتي هذه اللحظة، وأثبتت تقارير مستقلة من الأمم المتحدة أنها صواريخ من صنع إيران".

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، منذ إعلان الرياض في 3 يناير/كانون ثان 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجًا على إعدام "نمر باقر النمر" رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ"التنظيمات الإرهابية".

