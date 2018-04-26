» عاصفة غبار تجتاح الكويت

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اجتاحت الكويت، الخميس، عاصفة غبار أدت إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير، وسط حالة من عدم استقرار الطقس.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية من طقس غير مستقر، مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزيرة على بعض المناطق، ومصحوبة برياح قوية قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ ساعة، ومثيرة للغبار.
وأشارت إدارة الأرصاد، في بيان، إلى أن الغبار سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، مرجحة انعدام الرؤية في بعض المناطق.
كما لفتت إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من 7 أقدام.
من جانبها، رفعت وزارة الصحة الكويتية درجة الاستعدادات والجاهزية في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وفق تصريحات إعلامية لمسؤولين بالوزارة.
فيما دعت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الحيطة والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.
وناشدت، في بيان، بضرورة اتباع اجراءات الأمن والسلامة، خصوصاً لمرتادي المناطق الصحراوية عند هبوب الرياح القوية، وانخفاض الرؤية الأفقية عن المستوى المطلوب، تجنّبا للحوادث.
ودعت مرتادي البحر من أصحاب الزوارق والدراجات المائية، إلى عدم الخروج في الوقت الراهن لأي رحلة بحرية، إلى حين استقرار الأحوال الجوية.
وزارة الداخلية الكويتية دعت أيضا، في بيان، مستخدمي الطرقات، إلى الانتباه لعدم استقرار الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية. 

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