» أول تعليق لـ"حفتر" بعد شائعة وفاته وعودته لليبيا

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خليفة حفتر
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قال خليفة حفتر، قائد القوات الليبية المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، الخميس، في أول ظهور له منذ أسبوعين، إنه "بصحة جيدة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها حفتر وسط حشد مسؤولين كانوا في استقباله في مطار "بنينا" بمدينة بنغازي (شرق)، قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها أول أمس، لإجراء مباحثات مع الجانب المصري.
ورفض حفتر، في كلمته التي تعد أول ظهور له منذ اختفائه قبل أسبوعين، الحديث عما أثير حول صحته، وإشاعات وفاته.
وقال: "لا أريد أن أتحدث بهذا الشأن، ولست مجبرا على الرد على الادعاءات".
وأضاف: "إننا نشعر اليوم بثبات حقيقي نظراً لما لمسناه من ثقة الناس، ونحن قد قطعنا العهد على أنفسنا أن نحقق آمال الشعب الليبي في أن يحيا حياة عصرية، وأن تكون ليبيا خالية من الجماعات الإرهابية".
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للقوات المدعومة من مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، وصول حفتر إلى بنغازي، مساء اليوم، قادماً من القاهرة.
ومنذ أكثر من أسبوعين، اختفى حفتر وسط تضارب كبير حول حالته الصحية، قبل تأكيد مسئولين في بلاده، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه يتلقى العلاج منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، في مستشفى عسكري بباريس .
ويتصارع على السلطة والنفوذ في البلد العربي الغني بالنفط كيانان، هما: حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وهي مدعومة من قوات حفتر. 

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