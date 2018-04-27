تصريحات نارية لـ"مورينيو" عن محمد صلاح

27 أبريل 2018 - 12:03 ص

قال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس، إن لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول وصل قمة النضج.



وفي تصريح لقناة "إي إس بي إن" الأمريكية الرياضية، أكد مورينيو "لابد من الاعتراف أن صلاح لاعب عظيم ووصل قمة النضج بعدما لعب للعديد من الأندية إلى أن وجد النادي الذي يتناسب مع طريقه لعبه".



وأضاف "الجميع متفاجئ من تألق صلاح في الموسم الحالي، فهو يقدم مستوى لافتًا للنظر مع ليفربول في جميع البطولات التي يخوضها، ويستحق التتويج بأفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي".



وعن الاتهامات الموجهة إليه ببيع اللاعب عندما كان مديرًا فنيًا لتشيلسي، قال مورينيو "الجميع يتهمني أنني السبب في بيع صلاح، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، أنا من طلبت بشرائه والتعاقد معه من بازل السويسري".



وأوضح "لقد جاء صلاح إلى تشيلسي وهو صغير في السن، ولم يكن جاهزًا جسديًا واجتماعيًا وثقافيًا، فقد كان كل شيء صعب بالنسبة له".



وأشار "قررنا إعارته وكانت رغبة مشتركة بعد أن طلب ذلك، أراد أن يلعب المزيد من الدقائق وأن ينضج، وانتقل على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا، وبالفعل بدأ مرحلة النضج مع الفريق الإيطالي".



وأكد "بعد انتهاء إعارته كان قرار بيعه واستخدام الأموال لشراء لاعب آخر ليس قراري، لذا فإن كل ما أثير برغبتي في رحيله غير صحيح".

