  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:08 ص
بحث متقدم
صلاح

هذا هو الحل الوحيد لإيقاف خطورة "صلاح" بالمونديال

خالد رفعت

"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

الأرصاد تحذر المواطنين من موجة طقس باردة

"الأرصاد" تحذر من هذا الأمر الخطير الأسبوع المقبل

صلاح ومورينيو

تصريحات نارية لـ"مورينيو" عن محمد صلاح

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

اعتراف خطير لرئيس الوزراء عن البنية التحتية

آثار الأمطار على شوارع القاهرة الجديدة

أسباب عجز الدولة في مواجهة الأمطار؟

وزارة المالية

الموازنة المالية.. أعباء على المواطنين وديون جديدة

كمال الهلباوي

مبادرة «الهلباوي» للمصالحة تفجر عاصفة من الجدل

أحمد عبدالعزيز مستشار مرسي

مستشار مرسي: لن أسامح الهلباوي في دم ابنتي

سعد الدين إبراهيم

سعد الدين إبراهيم يفتح النار على الرافضين«المصالحة»

خلال 5 أسابيع

المغرب.. الأطباء الحكوميون يضربون للمرة الثالثة

عرب وعالم

بالصور.. مظاهرات حاشدة في المغرب احتجاجا علي مناجم الموت
بالصور.. مظاهرات حاشدة في المغرب احتجاجا علي مناجم الموت

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فشل عمومية "الصحفيين" لبحث الميزانية

#

إثيوبيا تعلن انطلاق أسبوع "بيع السندات" لتسريع بناء سد النهضة

#

غضب بالمغرب بسبب فيديو مشين لمجموعة من الأطباء

#

غرق قريتين للمرة الثالثة خلال أسبوع بكفر الشيخ

بدأ أطباء المستشفيات الحكومية في المغرب، اليوم الخميس، إضراباً عن العمل يستمر ليوم كامل، باستثناء أقسام الطوارئ، لمطالبة الحكومة بـ"تحسين ظروف عملهم ورفع الأجور"، بحسب قيادي نقابي.
ويعد هذا الإضراب، الثالث من نوعه خلال نحو 5 أسابيع بعد إضرابي 20 مارس/ آذار الماضي، و4 أبريل/نيسان الجاري، الذي خاضه أطباء القطاع العام في المغرب.
وقال المنتظر العلوي، أمين عام النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، للأناضول إن "الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة (بدأ من صباح اليوم)، باستثناء أقسام الطوارئ، يأتي استكمالاً للخطوات التي خاضتها النقابة للمطالبة بتحسين ظروف الأطباء ورفع الأجور".
وأضاف العلوي أن "الأطباء المضربين مصرّين على تحقيق مطالبهم المشروعة، خاصة فيما يتعلق بتحسين ظروف عملهم وتهيئة الظروف العلمية والطبية الضرورية لاستقبال المواطنين".
وتابع: "كلنا أمل في استجابة الحكومة لمطالبنا، وفي انتظار أخبار ترقى إلى مستوى تطلعات الأطباء المضربين وتساهم في حلحلة الوضع الحالي".
وأكد العلوي أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالب الأطباء، فإنهم سيردّون باتخاذ خطوات وردود فعل أخرى (لم يحددها).
وأوضح أن الإضراب رافقه وقفتين احتجاجيتين، في كل من الرباط، وفاس (شمال)، دون تفاصيل عن نسبة المشاركة في الإضراب.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل حول نسبة المشاركة في الإضراب، أو تعقيب فوري من السلطات المغربية.
غير أن وزير الصحة المغربي "أنس الدكالي"، قدم قبل حوالي أسبوع خلال اجتماع المجلس الحكومي عرضاً حول مخطط الصحة في أفق سنة 2025، تضمن محوراً خاصاً لمواجهة النقص في الموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء.
وتعهد الوزير بإيجاد حلول لبعض مشاكل قطاع الصحة، دون تفاصيل.
يذكر أن أطباء القطاع العام في المغرب يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (700 دولار) في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. من السيطرة إلى الفوضى !

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" عن فوز الزمالك بمباراة القمة
» رسالة هامة من ليفربول قبل لقاء الإياب مع روما
» فيلم مصري عن «سوزان تميم» يعرض بإسرائيل
» مجالس حكومية بديلة لانتخابات المحليات
» أول تعليق لـ"حفتر" بعد شائعة وفاته وعودته لليبيا
» الزمالك يفسد احتفال الأهلي بالدوري.. ويهزمه بثنائية
» أول رد لـ«فتحي سرور» على دفاعه عن الإخوان
» هكذا ردت المهن الرياضية على ضم "صلاح" لجيش الاحتلال
» رد ناري لـ"حماس" على تصريحات مندوبة واشنطن
» «آسف ياريس»: مبارك بريء من غرق مصر
» مشاهد مُهيبة من تشييع الشهيد «البطش» بغزة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما