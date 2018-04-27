مارسيليا الفرنسي يقترب من نهائي "يوروبا ليج"

27 أبريل 2018 - 12:09 ص

اقترب فريق مارسيليا الفرنسي، مساء الخميس، خطوة من التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).



وتغلب مارسيليا على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.



استغل مارسيليا عاملي الأرض والجمهور لصالحه ودخل اللقاء مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 15 عن طريق فلوران توفين.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج مارسيليا متقدمًا بهدف نظيف.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث مارسيليا عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو ريد بول من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.



وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها الهدف الثاني لمارسيليا عبر الكاميروني كلينتون موا نجي.



وفشلت جميع محاولات الفريق النمساوي في إحراز أهداف ليخرج مارسيليا فائزًا باللقاء.

