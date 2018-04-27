أتليتكو مدريد يعود من إنجلترا بتعادل ثمين مع أرسنال

27 أبريل 2018 - 12:12 ص

عاد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، الخميس، إلى بلاده بتعادل ثمين من مضيفه أرسنال الإنجليزي بهدف لكل منهما في ذهاب المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).



شهدت الدقيقة العاشرة طرد الكرواتي سيمي فرسالجكو ليلعب أتليتكو مدريد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



ورغم النقص العددي في صفوف المنافس، إلا أن أرسنال أهدر أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في محاولة للتسجيل إلى أن جاءت الدقيقة 61 ليتمكن من إحراز الهدف الأول عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيتي.



وفي الوقت الذي بحث فيه لاعبو أتليتكو مدريد عن التعادل، كثف لاعبو أرسنال من هجماتهم في رحلة بحث عن هدف ثان.



ومع حلول الدقيقة 82 نجح أتليتكو مدريد في إدراك التعادل عبر الفرنسي أنطوان غريزمان.

