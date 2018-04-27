» رسالة هامة من ليفربول قبل لقاء الإياب مع روما

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طالب نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، بضرورة عقد اجتماع مع مسؤولي روما الإيطالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والجهات الأمنية والشرطة الإيطالية لضمان أمن جماهيره.
جاءت المطالب بتوفير الحماية لجماهيره قبل إياب المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام روما الأربعاء المقبل على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية.
ووفقًا لبيان على موقع النادي الإليكتروني، "يسعى ليفربول لتوضيح المسائل المتعلقة بإجراءات يوم إقامة المباراة منذ سحب القرعة".
وأضاف "يأمل النادي في أن يؤدي الاجتماع لتوفير التأكيدات الضرورية والمعلومات الأساسية، وسيتيح هذا للنادي إخطار جماهيره بالإجراءات التي سيتم اتخاذها".
ويواجه اثنان من مشجعي روما اتهامات بـ"محاولة قتل مشجع من ليفربول عبر مهاجمته في محيط ملعب أنفيلد" قبل المواجهة التي جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بخمسة أهداف لهدفين.
ووفقًا لموقع ليفربول وقتها فإن تلك الأحداث تركت مؤيدًا يبلغ من العمر 53 عامًا في حالة حرجة في المستشفى.
وأصدر على إثرها الناديان الإنجليزي والإيطالي بيانًا أدانا فيه أحداث الشغب. 

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