"رفعت" يكشف معلومة صادمة عن أراضي الدولة المنهوبة

27 أبريل 2018 - 12:58 ص

كشف الدكتور خالد رفعت، مدير مركز طيبة للدراسات، عن أن إجمالي قيمة ما تم تحصيله من أراضي الدولة التى تم الإستيلاء عليها وفقًا لأخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بلغ 1493 مليار جنيه،ـ أي مايعادل 85 مليار دولار.



وأوضح "رفعت"، خلال تقديمه برنامج "مع خالد رفعت" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن ديون مصر 81 مليار دولار، أي أن مصر بإمكانها سداد جميع ديونها في تاريخها من خلال إسترداد أراضي الدولة المنهوبة.

