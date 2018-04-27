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صلاح

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مصارع روسي:

هذا هو الحل الوحيد لإيقاف خطورة "صلاح" بالمونديال

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صلاح
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المصريون ووكالات

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اقترح المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، حلًا طريفًا لإيقاف خطورة المهاجم المصري محمد صلاح مع منتخب بلاده خلال منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا الصيف المقبل.
وحسب ما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، يوم الخميس، قال محمدوف "أعرف كيف يستطيع المنتخب الروسي إيقاف صلاح، الحل لا تعطوه تأشيرة الدخول".
جاءت تصريحات محمدوف نظرًا لوقوع منتخب بلاده بالمونديال في المجموعة الأولى بجانب مصر والسعودية وأورغواي.
ونجح صلاح (25 عامًا) الأحد الماضي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) ليصبح أول مصري وثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.
ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول، حيث شارك معه في 47 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 43 هدفًا وصنع 15 آخرين.

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