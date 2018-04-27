» "الكرش" يؤدي لنوبة قلبية

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أكدت دراسة حديثة أن وجود الدهون في منطقة البطن يضاعف خطر الإصابة بنوبة قلبية حتى وإن لم تكن بدينا، أولئك الذين لديهم وزن طبيعي ولديهم كرش فهم معرضون بصورة أكبر لمشاكل القلب أكثر من الذين يعانون من السمنة ولكن لا يحملون وزن زائدا في منطقة الخصر.

واختبر الباحثون الفرضية القائلة بأن الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي وسمنة مركزية لديهم مشاكل في القلب أكثر من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي وتوزيع دهون طبيعي.

وقد تناولت الدراسة 1692 شخصا في الفترة 1997 إلى 2000 من سكان ولاية مينيسوتا والذين تبلغ أعمارهم 45 سنة أو أكثر، وخضع المشاركون لفحص سريري وتم أخذ قياسات الوزن والطول ومحيط الخصر ومحيط الورك، ثم تمت متابعتهم من عام 2000 إلى 2016.

وقد تبين أن المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم الطبيعي  (BMI ) وسمنة مركزية لديهم خطر على المدى الطويل يصل إلى ضعفين تقريبا من خطر الأمراض القلبية والأوعية الدموية مقارنة بالمشاركين الذين ليس لديهم سمنة مركزية بغض النظر عن مؤشر كتلة أجسامهم.

وقالت الدكتورة مدينا إنوجوزا إن "شكل الجسم ذي الكتلة المركزية يشير إلى نمط حياة غير مستقر، وكتلة عضلية منخفضة، وتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة، البطن عادة هو المكان الأول الذي تخزن أجسامنا فيه الدهون، إن العضلات تشبه مستودعا أيضيا تساعد على تقليل مستويات الدهون والسكر في الدم".

ومن المقرر تقديم النتائج في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لطب القلب الوقائي (EAPC )

في سلوفينيا.


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