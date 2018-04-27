» باحثون ينجحون بإبقاء 200 دماغ تعمل بعد نزعها من خنازير

27 أبريل 2018 - 07:08 ص

نجح باحثون أمريكيون في الحفاظ على أدمغة 200 خنزير بعد إزالتها من رؤوسها حية لمدة تصل إلى 36 ساعة.

وقام الباحثون في جامعة "ييل" بالولايات المتحدة بفصل روؤس الخنازير عن أجسادها ووصل الأدمغة بنظام مغلق أطلق عليه اسم "برين إكس" لضخ دم صناعي غني بالأوكسجين إلى خلايا الأدمغة للحفاظ عليها على قيد الحياة.

وتمهد التجربة الطريق من أجل تطبيق العملية على أدمغة البشر عبر ربطها بأنظمة مغذية بالدم بعد فصلها عن الأجساد الميتة والبقاء فترة أطول على قيد الحياة بعد الموت.

ووصف الدكتور نيناد سستان الذي قاد فريق العلماء في الجماعة نتائج الدراسة بـ"المحيرة وغير المتوقعة"، مشيرا إلى أن مليارات الخلايا بقيت على قيد الحياة في الأدمغة بعد فصلها عن أجساد الخنازير.

ورأى أن الخطوة من الممكن أن "تبقي الأدمغة حية لأجل غير مسمى وربما تعد خطوة قد تسمح بالخلود".

وكان باحثون سوفييت نجحوا بحفظ رأس كلب بعد قطعه بشكل جزئي عام 1928 بعد ربط الأوعية الدموية بجهاز دوران صناعي لكن البحث الجديد يثبت إمكانية حفظ دماغ الخنزير خارج جسمه.

وأشار الباحثون إلى أن أدمغة الخنازير تشبه بشكل كبير الطريقة التي تعمل بها العقول البشرية.