» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة

27 أبريل 2018 - 09:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، الجمعة 27 أبريل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهاراً بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتزيد فرص سقوط الأمطار على سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 29

وسط الدلتا 16 30

الإسكندرية 16 25

بلطيم 16 26

مطروح 14 23

السلوم 13 28

سيوة 15 34

بورسعيد 17 25

دمياط 16 24

العريش 13 25

رفح 12 24

الإسماعيلية 15 31

السويس 16 31

رأس سدر 16 28

نخل 13 27

نويبع 19 28

طابا 15 25

كاترين 09 19

الطور 19 30

شرم الشيخ 20 31

الغردقة 18 31

مرسى علم 19 32

الفيوم 15 30

بني سويف 15 31

المنيا 15 31

أسيوط 14 32

سوهاج 15 33

قنا 16 33

الأقصر 18 34

أسوان 19 34

أبوسمبل 18 34

الوادي الجديد 16 33

شلاتين 22 32

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 20 30

حلايب 20 30?