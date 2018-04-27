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حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

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حريق

الدقهلية

سيارات الاطفاء

المقدم أحمد عوض

الأدوات الصحية

دفعت قوات الحماية المدنية بـ11 سيارة إطفاء في محاولة لإخماد حريق شب في مخزن شركة لتجارة السيراميك والأدوات الصحية في مدينة دكرنس بالدقهلية.

وسارعت سيارات الإطفاء بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية، إلى مكان الحريق، وتم الاستعانة بسيارات المراكز المجاورة، للسيطرة عليه.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا اللواء مروان عبد المعطي، مدير الحماية المدينة بالدقهلية، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مخزن شركة، لتجارة السيراميك والأدوات الصحية بمدينة دكرنس.


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