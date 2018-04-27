11 طريقة لنفخ الشفاه.. تعرفي عليها

27 أبريل 2018 - 11:03 ص

تبحث النساء دائمًا عن شفاه وردية وممتلئة لتبدو أكثر جاذبية وجمالًا، إلا أن البعض يلجأ إلى عمليات التجميل لتحسين مظهرها، كأشعة الليزر وحقن الشفاه بمادة السيليكون، والكولاجين، والدهون المأخوذة من أجزاء أخرى من الجسم، أو حُقن البوتكس.

وفي هذا المقال بعض الطرق الطبيعية البسيطة للحصول على شفاه ممتلئة ووردية اللون.

نفخ الشفاه بطريقة طبيعية

تدليك الشفاه بحركات دائريّة لمدّة ثلاثين دقيقة يومياً؛ فذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الشفاه، بالتالي زيادة حجمها ونفخها.

استخدام فرشاة الأسنان وتمريرها على الشفاه بحركاتٍ عرضية من اليمين إلى اليسار، فتتجدّد الخلايا وتنتعش وبالتالي تنتفخ الشفاه.

رسم الشفاه بمستحضرات التجميل بطريقةٍ تبديها أكبر،كتحديد الشفاه بقلم المكياج، ومن ثمّ دهنها بأحمر شفاه لامع وفاتح اللون.

تمرير مكعّبات الثلج على الشفاه بشكلٍ يومي، فبرودة الثلج تعمل على تنشيط وإنعاش أنسجة الشفاه ونفخها.

تناول فيتامين E ، وحبوب الكولاجين فهما من المواد المغذية للشفاه. غسل الوجه بالصابون وتدليك الصابون بحركات دائرية على المناطق المجاورة للشفاه كالخدود؛ لأن ذلك يقوي عضلات الوجه التي لها تأثير على تكبير الشفاه.

شد الشفاه على بعضها، فذلك يزيد من التمارين المهمّة لخلايا الشفاه وتعويدها على شكل معين، لذلك مع الاستمرار في هذه الطريقة ستنتفخ الشفاه وتكون ذات رسمةٍ مشدودة جميلة.

استخدام الزيوت والأعشاب والمواد الطبيعية ومنها: العسل: يتمّ دهن العسل على الشفاه بشكل يومي، وبعد أسبوع من الاستخدام ستبدأ الشفاه بالانتفاخ.

زيت القرنفل: وهو متوافر بمحالات العطارة بشكلٍ مستمر، ويتمّ دهنه على الشفاه مرتين يوماً لمدة ثلاثين دقيقة.

لبن الزبادي والخميرة: كما هو معروف أنّ الخميرة من أهم المواد الطبيعية القادرة على نفخ أي مكان توضع عليه، وفي هذه الوصفة يضاف للخميرة اللبن الزبادي لإكساب الشفاه الرطوبة واللمعان، فيتمّ خلط نصف ملعقة صغيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي، ومن ثم دهنهما على الشفاه ثلاث مرات يومياً، وتعتبر هذه الطريقة ذات نتائج سريعة قد تظهر بعد يومٍ من استخدامها.

الفازلين: هو متوافر في جميع المنازل كأحد الكريمات المعالجة لكثير من التهابات الجلد، ويتمّ دهن الشفاه أكثر من مرّة في اليوم الواحد، وأيضاً يمكن وضع طبقة رقيقة منه فوق أحمر الشفاه؛ فاللمعان الّذي يعطيه للشفاه كفيل بإظهارها منتفخةً وممتلئة.

عصير الليمون، ويستخدم فقط مرّةً أسبوعياً، وذلك بفركه على الشفاه لمدّة عشرين دقيقة؛ فهو يخلّصها من الخلايا الميتة ويظهرها أكثر بريقاً وانتفاخاً.



