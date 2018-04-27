"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

27 أبريل 2018 - 11:24 ص

قال عبد العظيم حماد، الكاتب الصحفي، إنه من الغريب ألا تتهم المؤسسات والقيادات التنفيذية، جماعة الإخوان المسلمين، بأنها المتسببة في إحداث هطول الأمطار والسيول على مصر وبشكل خاص فى منطقة التجمع الخامس وضواحيها؛ مما تسبب فى كارثة إنسانية، وذلك على الرغم من أنه قيل قبل ذلك إنهم قاموا بسد البلاعات بكتل خرسانية، فتسببوا فى كارثة سابقة مماثلة فى الإسكندرية والبحيرة.

وأضاف "حماد"، خلال مقاله الذي نُشر بـ"الشروق" تحت عنوان "التجمع والمجتمع"، أن ابتعاد جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد هذه المرة ما هو إلا تطور إيجابي مهم، ليس لأن الإخوان لا يوجد بين صفوفهم الكثيرون من أهل الشر، ممن يرتكبون العنف والإرهاب، والتحريض، ولكن لأن العقل المصرى الجمعى أصبح لا يستسيغ أساليب التهرب من المسئولية.

وتابع الكاتب الصحفي: "وإنكار الأخطاء واختلاق الذرائع غير المعقولة، وغير القابلة للتحقق من مصداقيتها، وهذه كلها أمراض متوطنة فى جهازنا الإداري، ذات جذور عميقة، فى النظام السياسي الذي أقيم منذ يوليو 1952، وليست وليدة اليوم، أو الأمس القريب، وعليه فالجديد فى التناول العام لكارثة التجمع الخامس الأخيرة هو الوقوف أمام الحقيقة العارية وجها لوجه، ودون مواربة، وهى ضعف أو انعدام كفاية الجهاز الإدارى، وفساده، وكذلك فشل معظم جهود الإصلاح المحدودة، وعدم كفاية الأساليب المتبعة حتى الآن فى مكافحة الفساد، مع كل التقدير الواجب لهذه الجهود، وللنيات الطيبة المحركة لها".



