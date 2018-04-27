  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
إبراهيم منير

أسرار صادمة لإبراهيم منير مع إخوان الأردن

عبد العظيم حماد

"حماد" يبرئ الإخوان من كارثة التجمع

عالم الطاقة فادي البطش

"تايمز" تكشف أسباب اغتيال الموساد لـ"البطش"

الاهلي والزمالك

أبرز تعليقات مشاهير الفن والرياضة بعد فوز الزمالك

اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية

"أسامة كمال" يفتح النار على وزير التنمية الإدارية

الاهلي والزمالك 28 يونيه في افتتاح الدورة الرباعية

4 إيجابيات حققها الزمالك بعد فوزه على الأهلي

حريق

حريق هائل بمخزن أدوات صحية والإطفاء تدفع بـ11 سيارة

ميدو

"ميدو" يصدم حكم القمة

بالصور.. الدولار يهبط لأقل من 16 جنيهًا

تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم

حفتر

حفتر: صحتي جيدة ولست مجبرا للرد على الادعاءات

شاهد.. ما فعلته معلمة مع طفل

آخر الأخبار

الطفل
الطفل

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أب يقتل طفلته انتقامًا من زوجته

#

ربة منزل تقتل طفلاً بسبب خلافات مع والدته

#

خليل عن الاعتداء على جنينة: "زمن البلطجة"

#

وزير خارجية أمريكا يهدد كوريا الشمالية مجددًا بالخيار العسكري

طفل

معلمة

موقع مترو

أغلقت معلمة "فم طفل" يبلغ من العمر 5 سنوات بلاصق وألقت بطعامه.

وقال الطفل "عبدول"، بمدرسة هايفيو الابتدائية في ديربورن بولاية ميشيجان الأمريكية، إن المعلمة أغلقت فمه باللاصق ورمت طعامه في سلة القمامة، وأهانته أمام الجميع قبل أن ترشيه بسوار حتى لا يخبر والديه.

وأضافت والدة الطفل، أنها حزينة ومصدومة من الحادث، حيث تعتبر المدرسة منزله الثاني، كما أنه مصاب بالربو، وتوعدت بمقاضاة المعلمة.

وتحقق الشرطة حاليًا في الحادث، في حين قامت المدرسة بطرد المعلمة، حيث أكدت أنها لا توافق أو تقبل هذا النوع من السلوك، وتعمل على ضمان سلامة جميع الأطفال وحمايتهم، وفقًا لموقع "مترو".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الذهب تتراجع لتسجل هذا الرقم
» كواليس تفجير قبر "صدام حسين"
» إعلامي: قطاع السجون يشهد طفرة في عهد "السيسي"
» مأذون يطالب بتدريس العلاقة الزوجية لـ"طلاب ثانوي"
» ممثل أمريكي شهير يعتدي جنسيًا على 60 امرأة
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 29 درجة
» هذه مخاطر الاستخدام الزائد للهواتف الذكية
» باحثون ينجحون بإبقاء 200 دماغ تعمل بعد نزعها من خنازير
» "الكرش" يؤدي لنوبة قلبية
» شاهد.. شبيهة ترامب مزارعة في الريف الاسباني
» محمد صلاح يدفع رواتب شهرية لـ 450 أسرة فقيرة بقريته

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما