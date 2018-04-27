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"راغب": الغازالطبيعي المصرى أصبح مطمع لأوروبا

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علّق ثروت راغب، أستاذ دكتور هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، والقيادى بحزب المحافظين، على توقيع مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، قائلًا، "إن أوروبا ترغب فى الغاز الطبيعى المصرى لأن مصر تمتلك أفضل بنية تحتية متكاملة فى المنطقة فى التعامل مع الغاز الطبيعى ومشتقاته، كما أن موقعنا الاستراتيجى فى منتصف الثلاث قارات أسرع من وتيرة توقيع المذكرة".

وأوضح "راغب"، في تصريحات صحفية، أن أوروبا حريصة ومهتمة بالتعاون مع مصر فى مجال الغاز الطبيعى بعد كم الاكتشافات الغازية فى البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن السوق المصرى الآن جاذب للاستثمارات وأكثر ربحية من الأسواق الأخرى.

وأشار إلى أن تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة من شأنه أن يدعم صناعة الغاز فى مصر خاصة إذا نجحت الدولة فى توفير 42 % من طاقتها من مصادر متجددة وهذا هو شرط تحول مصر إلى مصدر رئيسي للغاز الطبيعي.

وأردف، أن قطاع الغاز سيكون أكثر ربحا من قطاع السياحة إذا وضعت الحكومة الخطط المناسبة لتحقيق أقصى ربحية من الغاز الطبيعى، وسيكون قطاع الغاز من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار .



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