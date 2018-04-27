رئيس رومانيا يطالب رئيسة حكومته باستقالتها

27 أبريل 2018 - 02:09 م

أعلن رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، عن تخطي رئيسة الوزراء القانون بزيارتها لإسرائيل دون استشارته ليطالبها بتقديم استقالتها خصوصا بعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس.

وأضاف "يوهانيس" في بيان: "السيدة "دانتشيلا" لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا. لذلك أطلب علنا استقالتها".

كانت حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وبموجب دستور البلاد، فإن القرار النهائي لنقل السفارة بيد الرئيس الذي قال إنه لم يستشر في الأمر.

وكانت دانتشيلا قد قامت بزيارة دولة إلى إسرائيل هذا الأسبوع دون أن تستشير الرئيس أيضا قبل السفر.



