» قبطي يشهر إسلامه داخل مسجد بالأقصر

27 أبريل 2018 - 02:16 م

تناول عدد من أهالي مركز الزينية شمال محافظة الأقصر، صورًا وفيديو لشاب يعلن إسلامه بمسجد "أحمد بن إدريس" بقرية الزينية قبلي عقب صلاة الجمعة.

ويظهر في الفيديو تلقين أحد الشباب قول الشهادتين واعتناق الإسلام، بوجود عدد كبير من أهالي قرية الزينية قبلي بمسجد السادة الأدارسة، وسط تكبير من الحاضرين.

وعلمت "المصريون" أن الشاب كان يلقب باسم "ماجد" من أرمنت ويبلغ 25 عامًا، لكنه فضل بأن يسمى "محمد" بعد اعتناقه الإسلام، وأن أباه قد سبقه للإسلام منذ 9 سنوات، حينما كان عمره 16 عامًا فقط.











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