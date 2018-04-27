رد غريب لـ"صلاح" على حل أزمته مع "الجبلاية"

27 أبريل 2018 - 02:54 م

ترددت أنباء حول اقتراب حل أزمة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي مع اتحاد الكرة المصري "الجبلاية" بسبب الحقوق الإعلانية.

ورد اللاعب على هذه الأنباء بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "مش باين".

وكان رامي عباس، وكيل الدولي محمد صلاح، نشر تغريدة بالأمس حول أزمة الفرعون المصري مع اتحاد الكرة.

وكتب "عباس"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وقال: "آخر تاريخ تم التوصل فيه هو 20 إبريل 2018، ومر 5 أيام بدون أي رد فعل".

وأضاف: "سيكون هناك تطوير جديد في هذا الشأن غدا".

وكان عباس قد أكد من قبل أن الأمور قد خرجت عن السيطرة مع أعضاء الجبلاية ونشر أيضا على تويتر وقال: "في هذه اللحظة، الأمور خرجت عن السيطرة، وهو الأمر الذي ترتب عليه كثير من الضرر لنا".



