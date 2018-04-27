مركز المساواة للتدريب يطالب بتقنين الزواج العرفي

27 أبريل 2018 - 02:55 م

طالبت جانيت عبد العليم، الباحثة في مركز المساواة للتدريب، بتقنين الزواج العرفي السري زواجًا باطلًا، مطالبة بتقنين الزواج العرفي، ويكون هناك طرق إشهار له.

وأكدت "عبد العليم"، خلال حوارها مع فضائية "دريم" اليوم، الجمعة، أن من حق الزوجة أن تعلم بزواج زوجها بامرأة أخرى، وهى تحدد إن كانت ستستمر أم ستنفصل عن زوجها.

وأشارت إلى أنه حال زواج الرجل مرة ثانية رسميًا، سيقوم موثق عقد الزواج بإخطار الزوجة الأولى، وإن لم يفعل سيحاسب، ولكن المشكلة إذا تزوج الرجل عرفيًا.