» "الصياد" غرق التجمع يكشف عشوائية المحليات

27 أبريل 2018 - 03:10 م

قال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، إن ما حدث في منطقة التجمع الخامس، يؤكد أننا ندير مشروعات عشوائية وفاسدة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أن ما حصل في الأحياء الحديثة، التي يحلو للبعض تسميتها بالراقية، لم يكن نتيجة سيول، أو إعصار، أو فيضان، كانت أمطارا غزيرة فحسب".

وتابع، "من دروس ما حصل نتعلم أن ليس كل ما يلمع ذهبا، فوراء كل اللافتات أو المشروعات البراقة حقائق؛ عشوائية، أو فساد، أو كفاءة لا تكشفها إلا التجربة، أو المصادفة"

وأشار "الصياد"، "من بين كشفته ساعتان من الأمطار، أن لا أحدَ في مأمن، الإهمال، إن وجد سيطولك، كما يطول الآخرين هنا وهناك كل يوم، وكذلك الظلم، هي أرضٌ واحدة، وبلدٌ واحد، فتعلموا أن تتقوا الله في غيركم .

وأردف، "لم تكشف الأمطار فقط عن العشوائية، وخلل الأولويات، بل كشفت تعليقات الناس على ما تعرض له غيرهم، عن قدر الاستقطاب والتشوه الذي أصاب المجتمع في السنوات الأخيرة… للأسف .