  • الجمعة 27 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:09 م
بحث متقدم
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يرد على مهاجمي «صلاح الدين»

وزير الأوقاف

"الأوقاف": الرئيس أوصى بهذا الشيء في رمضان

البرادعي

أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

صلاح

رد غريب لـ"صلاح" على حل أزمته مع "الجبلاية"

حمزة

"لو شركتي اللي نفذت طريق السخنة كنا أخدنا إعدام"

عاصم عبد الماجد

الإخوان منعوني من الدفاع عن "عبد الماجد" رأس الضلال

دكتور محمود خليل

خبير إعلامي للحكومة: "صحوا النوم"

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي": فوز الزمالك على الأهلي إنجاز للكرة المصرية

إبراهيم منير

أسرار صادمة لـ"إبراهيم منير" مع إخوان الأردن

عالم الطاقة فادي البطش

"تايمز" تكشف أسباب اغتيال الموساد لـ"البطش"

"الصياد" غرق التجمع يكشف عشوائية المحليات

آخر الأخبار

ايمن الصياد
ايمن الصياد

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

القاسم يكشف سرغرق دمشق

#

أول تعليق من "الوزراء" على غرق التجمع

#

10 كوميكسات تسخر من غرق التجمع الخامس

#

موسى عن غرق التجمع: "محدش لاقي نقطة مياه"

مصر

السيول

التجمع الخامس

الصياد

قال الكاتب الصحفي أيمن الصياد، إن ما حدث في منطقة التجمع الخامس، يؤكد أننا ندير مشروعات عشوائية وفاسدة.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، "أن ما حصل في الأحياء الحديثة، التي يحلو للبعض تسميتها بالراقية، لم يكن نتيجة سيول، أو إعصار، أو فيضان، كانت أمطارا غزيرة فحسب".

وتابع، "من دروس ما حصل نتعلم أن ليس كل ما يلمع ذهبا، فوراء كل اللافتات أو المشروعات البراقة حقائق؛ عشوائية، أو فساد، أو كفاءة لا تكشفها إلا التجربة، أو المصادفة"

وأشار "الصياد"، "من بين كشفته ساعتان من الأمطار، أن لا أحدَ في مأمن، الإهمال، إن وجد سيطولك، كما يطول الآخرين هنا وهناك كل يوم، وكذلك الظلم، هي أرضٌ واحدة، وبلدٌ واحد، فتعلموا أن تتقوا الله في غيركم .

وأردف، "لم تكشف الأمطار فقط عن العشوائية، وخلل الأولويات، بل كشفت تعليقات الناس على ما تعرض له غيرهم، عن قدر الاستقطاب والتشوه الذي أصاب المجتمع في السنوات الأخيرة… للأسف .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اعتراف السيسي بالكارثة وضمانات الإصلاح

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

السد الإثيوبي.. خزان سياسي للمكايدة وسلاح للدمار

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

عامل الإشارة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تطالب رجال الأعمال بالتبرع للمجاري
» نظر قضية الاتجار بالأعضاء البشرية.. غدًا
» السبت.. طعن "مالك" وآخرين بضرب الاقتصاد القومي
» "الصياد" غرق التجمع يكشف عشوائية المحليات
» أغيثوني.. هل ألحدت ابنتي؟ وما الحل؟!!
» شرطان لـ"الريدز" لرحيل "صلاح" إلى "الريال"
» بريطاني: القرآن أصبح خريطة حياتي
» "صلاح" يكتسح "مارسيلو" ويخطف هذه الجائزة
» القاسم يكشف سرغرق دمشق
» قبطي يشهر إسلامه داخل مسجد بالأقصر
» ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:36 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما