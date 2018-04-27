أول تعليق لـ"البرادعي" على قمة الكوريتين

27 أبريل 2018 - 03:24 م

رد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، على الاتفاق التاريخي الذي حدث منذ قليل بين رئيس كوريا الشمالية ونظيره الجنوبي، قائلًا "خطوة أطاحت بآلاف من الأرواح".

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بـ"تويتر"، "لقد استغرق الأمر سبعة عقود تقريبًا، وفقدت عشرات آلاف من الأرواح".

وتابع: "قبل أن بزغ علينا الأمل بعد أن قتل بعضهم البعض".

واختتم تدوينته، بقوله: "لا تزال هذه الدعوة لاستخدام القوة في النهاية الحصول عليها".

وكان كيم جونغ أون، أول رئيس كوري شمالي تطأ قدماه أراضي كوريا الجنوبية، بعد عبوره خط الحدود العسكرية الذي قسم شبه الجزيرة الكورية إلى بلدين منذ نهاية الحرب الكورية قبل 65 عاما .







